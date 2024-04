Tamaru i Filipa 'priveli' smo pred kamere RTL.hr-a! 'Svađamo se, ali samo oko jedne stvari'

"Mislim da su moji gosti definitivno bili pod većim gasom i sretniji nego tvoji", poručio je Filip Tamari. Komentirali su kako je proslava svadbe bila za poželjeti. "Muž me nije fermao' dva posto, ali okej ", našalila se Tamara na što joj je Filip odgovorio: "Pa plesali smo dva puta."

Tamara se javila prva, a Filipu je poručila "Nisi se ni potrudio!", na što je Filip odgovorio u šali: "Dao sam ti priliku da probiješ led". Tamara je odgovorila kako bi definitivno rekla kako je to bio Filip. "Mislim da sam ja bio taj koji je mogao prvi pobjeći" rekao je Filip te nastavio: "Nisam htio pobjeći s vjenčanja, nego mi je izgledalo da je njoj bilo, ajmo reći, lakše sve to podnijeti nego meni."

Na pitanje Tko je bio spremniji na zajednički život?' oboje su se istovremeno složili kako je to bila Tamara. "Ja sam već prošla zajednički život s nekime, tako da ja već znam otprilike kako je to i kako funkcionira", rekla je Tamara. "Meni je to bila novost, ali evo moram priznati da mi je super", komentirao je Filip.

Filip je bio brži na pitanje Tko kome više završava rečenice?', a odgovorio je kako on Tamari najčešće završava rečenice. "Prvenstveno kada vidim da ide u nekom krivom smjeru, nepromišljenom, onda joj pomognem da možda to bolje ispadne na kraju", rekao je Filip na što se Tamara nadovezala: "Ako ja uopće dobijem priliku da završim rečenicu."

Tko se prije budi?'

"Filip!", odmah je odgovorila Tamara. "Da, ja se budim u pola 5, 5, ovisi kako kad, dok Tamara spava lijepo još u dubokom snu", rekao je Filip te dodao kako se budi tako rano prvenstveno zbog treninga. Na pitanje Tko ranije legne u krevet?', oboje su se složili da zajedno odlaze na spavanje. "Pričamo i onda zaspimo i onda me Tamara s hrkanjem probudi", našalio se Filip.

Tko je svadljiviji?

"Rekla bih da ja, ali mislim da ja više popustim", odgovorila je Tamara na što je Filip komentirao kako se do sada nisu nikada baš posvađali. "Imali bi neke rasprave koje traju doslovno 20 sekundi i gotovo", dodao je Filip.

Tko je vještiji u sportu, tko ima veće kulinarske sposobnosti, tko je veće gunđalo te ostale zanimljive odgovore Tamare i Filipa pogledajte u videu.

