Tea i Marko za RTL.hr reagirali na ljubavne scene iz 'San snova': 'Tei je više neugodno snimati intimne situacije nego meni'

Maja i Alen, odnosno Tea Šimić i Marko Braić, za RTL.hr su komentirali ljubavne scene u dramskoj seriji s elementima humora 'San snova'. Izdvojili smo im neke ključne trenutke, a oni su ih zdušno prokomentirali. Zanimljivo, sjećaju se gotovo svakog dijaloga.

"Alen je baš čudan lik", rekao je Marko, a Tea je dodala kako je i njoj Maja također čudna.

Potom su raspravljali o tome bi li se u stvarnom životu družili sa svojim likovima.

"Mislim da ne. To je opet dio one definicije koliko smo Maja i ja slične. To je pitanje koje je najčešće puta postavljeno. Da mi je život donio Maju, vjerojatno bi si bile uredu. No, ona mi ne bi bila idealna prijateljica", rekla je Tea.

"Mislim da bi mi Alen jako išao na živce jer smo toliko različiti da bi to bio dobar match, ali on bi imao to što ja nemam, a ja bi imao ono što on nema. On bi mene učio da sam odvažniji, da se izborim za sebe, a ja bih ga naučio da pritisne kočnicu i da malo promisli", rekao je Braić.