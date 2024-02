Tek počinju živjeti skupa, a muževi već posustali: 'Nema kemije! Ne osjećam da će biti nešto!'

Zajedničko useljenje predstavlja veliki korak za naše parove. Možemo očekivati da će se upravo u udobnosti svoga doma otvoriti i pokazati svoje pravo 'ja'", rekla je Nelly, a Boris dodao: Bit će vrlo interesantno vidjeti kada počnu živjeti zajedno jer će biti prisiljeni okrenuti se jedno drugome, ispuniti to vrijeme u upoznavanju, razotkrivanju i eventualnom dubljem povezivanju."

Prije polaska Nikolina i Tamara popričale su o muževima i medenom mjesecu. Tamara vidi Filipa i sebe u prijateljskom odnosu jer više ona doznaje o njemu nego što se on zanima za nju dok i Nikolina nije daleko od takvog razmišljanja. Anton je bio malo odsutan i nismo se uspjeli više povezati na medenom mjesecu. Nadam se da ćemo barem produbiti taj prijateljski odnos", iskreno je rekla.

Alen se prije puta htio ispričati Ani za prošlu večer, no ona je to željela raspraviti kad dođu u stan jer kvalitetno razgovarati i za nju isprika pred kamerama jednostavno ne vrijedi. Nekako mislim da će to ići teže s njezine strane, što mi je žao, ali idemo probati pa ćemo vidjeti", rekao je Alen.

Danas će se održati i prva zajednička večera i parovi će se međusobno upoznati i izmijeniti dosadašnja iskustva, a hoće li to proteći u ugodnoj ili napetoj atmosferi - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u!

