Teška noć iza Klare i Lovre: 'Što dalje? Ostajemo ili...?'

"Odlučila sam se vratiti u stan jer sam bila zabrinuta za Lovru. Smirila sam se, stala na loptu i to je to", rekla je.

Lovre je bio zabrinut ishodom večeri budući da nitko od njih nije siguran trebaju li i dalje ostati u eksperimentu. Klara ga je upitala što želi.

"Nisam razmišljao o tome, glava me boli", naglasio je Lovre. Klara je zaključila kako je odluka pred njima.

"Ja sam znao da će ona to pitati pet minuta prije no što je ona to pitala. Rekao sam joj da ne dira čovjeka. Klara ništa krivo ne shvaća, ona sve zna i čini sve s ciljem i proračunato. U vezi svega i te situacije", rekao je. Naravno, to se odnosi na situaciju kada je pred svima pitala Antona je li istina da je rekao kako je Nikolina prestara za njega.

Pred našim je kandidatima najteži zadatak ovog sociološkog eksperimenta, a hoće li i dalje željeti ostati u braku - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':