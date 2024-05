Tiago o trenutku kad je shvatio da ima dublje osjećaje prema Tini: 'Jak muškarac treba jaču ženu'

''Nakon svađe sam to shvatio. Kada sam vidio koliko si jaka i možeš kontrolirati svoje emocije, što nisam očekivao od tebe. Mislim da si ti prava žena da budeš uz mene kada je teško jer u životu jak muškarac treba jaču ženu pored sebe'', rekao je Tiago Tini.

''To sam tada shvatio, poslije prve svađe'', dodao je, a Tinu je upitao je li spremna žrtvovati imidž zbog ljubavi.

''To što drugi misle o meni nema nikakve veze, što ja mislim o sebi je najbitnije. Moja slika je moja slika, ja sebe trebam gledati u ogledalo. Što drugi misle me jako malo zanima, poslovno i privatno. ''To što ja osjećam prema njemu mi je najbitnije'', zaključila je Tina.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

