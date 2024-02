Tiago za RTL.hr o medenom mjesecu i odnosu s Tinom: 'Dogodila se nepotrebna drama koja je stvari učinila manje lijepima'

Tina i Tiago par su sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji je možda i najviše kliknuo od svih. Na vjenčanju je bilo veselo, a na medenom mjesecu također. Tu su već počeli primjećivati prve razlike u karakteru, ali i sličnosti. Dogodila se i prva svađa budući da je Tina smatrala kako Tiago ima neprimjerene komentare, a koji se tiču intimnosti. Tiago nam je dao svoje viđenje cijele situacije.

Što se dogodilo između tebe i Tine na medenom mjesecu?

Naš je medeni mjesec počeo odlično. Bilo je divno iskustvo bolje upoznati jedno drugo u okruženju iz snova, što je tu čaroliju učinilo još većom. Stvari su krenule nizbrdo nakon što je čula što sam izjavio na neka produkcijska pitanja - spomenuo sam kako znam da ona o meni misli pogrešno, ali da ni ja ne mislim savršeno o njoj. Nakon toga postala je jako obrambena i nije joj bilo zabavno čuti moje komentare.

Koji su je komentari povrijedili? Žališ li što si ih izrekao?

Ponovio sam više puta da znam da me ljudi pogrešno shvaćaju po mnogim aspektima, kao način na koji šalim i budem topao na početku veze. To može biti komplicirano ovdje u Europi, pogotovo u svježoj vezi, ali to su sve kulturalne razlike, što bi ona shvatila kad bi me bolje upoznala. Zapravo ju je zasmetalo što sam spomenuo da sam i ja pročitao nju te da se i meni čini kako i ona ima mnogo reed flags, možda ne tako 'vidljivih' kao što su moje, pa je smatrala da je ne poštujem jer ne mogu to izjaviti, a da je ne poznajem dobro.

Kako bi ocijenio svoj medeni mjesec?

Sveukupno čvrsta sedmica. Bilo je savršeno do jednog trenutka, a zatim se, prema mom mišljenju, dogodila nepotrebna drama koja je stvari učinila manje lijepima nego prije, ali sada je sve u redu.

Jesi li zadovoljan kako ste ga proveli?

Da, za dva jaka karaktera koji se tek upoznaju, pretpostavljam da smo puno uživali i izvrsno smo se nosili s nekim trzavicama po putu.

Oboje ste se nazvali 'bombe'. Misliš li da ćete uspjeti pronaći zajednički jezik u budućnosti?

Vjerujem da je naš odnos izazovan jer smo oboje tempirane bombe kad smo zajedno, ali oboje se trudimo i otvoreni smo za komunikaciju.