Tiago za RTL.hr o stručnjacima, Tini i obitelji: 'Ne ljutim se na njih. A što kaže obitelj? Sada se nose s puno delikatnijom situacijom'

Kandidat sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tiago za RTL.hr je otkrio što misli o posljednjoj ceremoniji pred stručnjacima, svojoj bivšoj supruzi Tini, ali i što kaže njegova obitelj na romansu pred televizijskim kamerama. Cijeli intervju pročitajte u nastavaku.

Kako ti je bilo gledati cijelo iskustvo "Braka na prvu" pred stručnjacima?

Impresioniran sam sezonom. Nisam vidio tako dobru sezonu već jako dugo vremena. Svaka čast cijelom timu koji je to napravio, nije to lagan posao.

Stručnjaci se nisu suzdržavali, posebno Iva Stasiow, koja je rekla da si 'igrač'. Što kažeš na to?

Poštujem ih kao ljude i ne shvaćam to osobno. Bio sam šokiran cijelom pričom da navodno nisam bio zainteresiran za Tinu cijelo vrijeme i da sam sve glumio. Kako tri stručnjaka mogu biti tako naivni? To govorim zato što smatram da su odabrali stranu i nisu posumnjali u sve to, pogotovo kada znaju da je naša priča višeslojna. Dakle, Ivi sam dobro odgovorio s obzirom na okolnosti, ali ne ljutim se jer je to bio trenutak i smatram kako oni rade svoj posao i moraju nam dati takve povratne informacije.

Bi li učinio nešto drugačije da možeš?

Ovo je bio jedini način da završim sociološki eksperiment na najmanje štetan način, vjerovali ili ne. Samo Bog i ja znamo što sam sve prošao u tom stanu. Bilo je puno ekstremnih situacija, dobrih i loših, tako da je ultimatum (koji je ranije spomenut) bio izrečen prije nego što je ona napustila stan posljednji put. Kako nije bio poštovan, to je bila posljednja šansa.