Tihomir iz 'Braka na prvu' dirnuo pratitelje svojim videom: 'Kakve emocije, stvarno si poseban'

Kandidat treće sezone 'Braka na prvu' Tihomir ima kćeri starosti 15 i 13 godina, a na društvenim mrežama na kojima dijeli motivirajuće sadržaje, progovorio je o očinskoj ulozi.

"Tata zna sve, tata zna puno, tata ne zna sve, tata nema pojma, evo me. Sad tek shvaćam koliko je teško pustiti svoje dijete da radi greške. Tata ne zna ništa, tko treba tatu, možda to zna tata, pitam se... Kako tata misli o tome? Prije nego to odlučim, pitat ću tatu. Sva sreća da mogu pitati tatu. Kako bih sada rado pitao tatu? Mislim da premalo cijenimo naše očeve", rekao je Tihomir u videu u kojem je pokazao kako se s godinama mijenja mišljenje djece o njihovim očevima. Na kraju je napisao zahvalu svom ocu za sve.

Također je poručio: "Sva sreća da ja još svojeg tatu imam.. pa ga mogu pitati".