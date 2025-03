Tihomir iz 'Braka na prvu' otkrio tko su najvažnije žene u njegovom životu: 'Želim da nikada ne zaborave svoju vrijednost'

icon-close

Kandidat treće sezone 'Braka na prvu' Tihomir Tomašić za RTL.hr se osvrnuo na Dan žena i otkrio više o hvalevrijednom projektu na kojem je nedavno volontirao. Za početak je otkrio da slavi Dan žena i da smatra kako je taj dan, uz Majčin dan, najvažniji datum kojeg definitivno treba slaviti. ''Povodom Dana žena, želim vam uputiti nekoliko riječi koje dolaze iz srca. U današnjem svijetu, često se očekuje da budete jake, neovisne i neustrašive. I to je divno! No, želim vam poručiti: dozvolite si biti žena. Dozvolite si pokazati svoju nježnu stranu jer u toj nježnosti leži snaga koju često ne prepoznajemo. Ne bojte se izraziti svoje emocije, bilo da je to sreća, tuga ili strah. Pokazivanje slabosti nije mana - to je vrlina. Tko će nas na ovom svijetu učiti kako se voli? Tko će nas učiti empatiji, ako ne vi? Traženje emocija je znak hrabrosti jer samo najhrabriji imaju snage otvoriti svoje srce i biti ranjivi. I zapamtite, svaka od vas zaslužuje poštovanje - prvo i najvažnije od vas samih. Ne dopustite da sumnja u vlastitu vrijednost odredi vaš put. Vaša snaga, ljubav i suosjećanje su ono što svijet čini ljepšim mjestom. Sretan Dan žena! Neka svaki dan bude prilika da proslavite svoju jedinstvenost i snagu'', poručio je Tihomir ženama. Također je otkrio i koje su mu to žene najbitnije u životu.

Tihomir, Brak na prvu

''To su u prvom redu moje dvije kćeri i naravno moja mama. Naravno, kad bih bio u partnerskoj vezi bi definitivno na prvom mjestu bila žena koja me voli i koju ja volim, ma da se vjerojatno puno ljudi neće složiti s tim, ali smatram da je ljubav tvog života u prvom redu najvažnija zbog toga jer će ostati do kraja tvog života s tobom'', objasnio je Tihomir koji je također otkrio kako i s kojim se sve izazovima susreo i dan danas se susreće. ''Ima jedna stvar koja mi je jako veliki izazov i crpi mi maksimalno energije - premalo vremena s njima. Definitivno nemam dovoljno vremena da bih stigao sve što mogu i znam prenijeti na njih. Prvo sam po cijele dane radio da stvorim kuću i dom pa je onda i pukla veza, a ni sada nisam u mogućnosti biti s njima koliko bih to želio i koliko mi treba'', komentirao je Tihomir i otkrio kako ih odgaja.

Tihomir, Brak na prvu



"Oduvijek sam ih odgajao i još uvijek radim na tome da nikada ne zaborave svoju vrijednost, da su uvijek svjesne toga i da si ne dozvole da im bilo tko to ospori – to je najvažnije. To radim uz davanja puno ljubavi, uz primjere sebe kao muškarca i oca, da preko mene shvate kako se muškarac prema njima mora ponašati. Odgajam ih tako da kroz sve to budu samopouzdane, a to itekako moraju biti u ovom današnjem svijetu, da nikad ne izlaze iz te ženske energije. Učim ih da nikada ne budu ovisne o nekome nego o samoj sebi, učim ih da budu skromne i da se vesele malim stvarima'', objasnio je i otkrio da je danas kćerke odveo na ručak i poklonio im sitnice kako bi shvatile koliko su voljene. Također, rekao je više i o humanitarnoj akciji na kojoj je nedavno sudjelovao, a njome se rušio i Guinnessov rekord.

Tihomir Tomašić, Brak na prvu

''Prisustvovao sam događaju - rušenju Guinnessovog rekorda u trajanju na 100 km gdje je veliki humanitarac i sportaš Marko Kos, osnivač inicijative 'Snage pokreta', gurao osobu s invaliditetom u kolicima. Humanitarna akcija je bila u Slavonskom Brodu i održala se paralelno s rušenjem Guinnessevog rekorda, trčala se humanitarna utrka guranjem kolica s djetetom s poteškoćama u kojoj su sudjelovali poznati hrvatski sportaši pa između ostalog i ja, ma da nisam ni blizu sportaša ali sam eto tamo gdje mogu pomoći ljudima'', rekao je Tihomir za RTL.hr i otkrio više o samoj aktivnosti. ''Trčao sam gurajući kolica s djecom sa poteškoćama u prvom redu da njima pružamo sretne trenutke, ali i zato jer sam želio podržati inicijativu 'Snagu pokreta' jer ova inicijativa promiče inkluziju djece s teškoćama u sportu i svakodnevnom životu te ističe da u sportu ne postoje razlike'', objasnio je.

Tihomir, Brak na prvu

''Osobe s invaliditetom su dio naše zajednice, a zajedništvo koje gradimo ruši predrasude i spaja nas. Smatram da se premalo priča o tome. Poziv mog najmlađeg pratitelja i prvog ambasadora 'Snage pokreta', Šimuna Petra, bio je inspiracija za sudjelovanje u ovom značajnom događaju. Zajedno smo omogućili djeci s invaliditetom da osjete čar kretanja i sporta, pokazujući da je u sportu sve moguće'', dodao je i zaključio da nas ovakva iskustva potiču da nastavimo borbu za jednakost i inkluziju jer zajedno možemo postići nevjerojatne stvari.