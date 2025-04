Tihomir iz 'Braka na prvu' s kćerima uživa u Parizu: 'Nezaboravno krstarenje, ručak sa slikovitim pogledom'

Inače, Tihomir je za RTL.hr nedavno otkrio kako ih odgaja i što uči. "Oduvijek sam ih odgajao i još uvijek radim na tome da nikada ne zaborave svoju vrijednost, da su uvijek svjesne toga i da si ne dozvole da im bilo tko to ospori – to je najvažnije. To radim uz davanja puno ljubavi, uz primjere sebe kao muškarca i oca, da preko mene shvate kako se muškarac prema njima mora ponašati. Odgajam ih tako da kroz sve to budu samopouzdane, a to itekako moraju biti u ovom današnjem svijetu, da nikad ne izlaze iz te ženske energije. Učim ih da nikada ne budu ovisne o nekome nego o samoj sebi, učim ih da budu skromne i da se vesele malim stvarima'', rekao je tada Tihomir za RTL.hr.