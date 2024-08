Tihomir iz 'Braka na prvu' s kćerkom proslavio poseban dan: 'Čestitam na kvalifikacijama u sljedeću razinu!'

"Sretan rođendan! Više nisi dijete. Čestitam na kvalifikacijama u sljedeću razinu! Od djeteta do tinejdžera", napisao je Tihomir.

Tihomir je ranije ispričao da ima dvije kćeri u dobi od 13 i 15 godina te da mu je ljeto idealna prilika za druženje s njima. "Tek drugom polovicom kolovoza planiram na godišnji odmor. Vjerojatno ću ga provesti u Splitu i naravno na Rabu gdje sam svako ljeto – more, djeca i obitelj'', rekao je.

Inače, Tihomir je nedavno na društvenim mrežama na kojima dijeli motivirajuće sadržaje progovorio o očinskoj ulozi.

"Tata zna sve, tata zna puno, tata ne zna sve, tata nema pojma, evo me. Sad tek shvaćam koliko je teško pustiti svoje dijete da radi greške. Tata ne zna ništa, tko treba tatu, možda to zna tata, pitam se... Kako tata misli o tome? Prije nego to odlučim, pitat ću tatu. Sva sreća da mogu pitati tatu. Kako bih sada rado pitao tatu? Mislim da premalo cijenimo naše očeve", rekao je Tihomir u videu u kojem je pokazao kako se s godinama mijenja mišljenje djece o njihovim očevima. Na kraju je napisao zahvalu svom ocu za sve.