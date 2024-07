Tihomir za RTL.hr o osobnoj transformaciji: 'Prije 'Braka na prvu' doživio sam krah na svim poljima, a sada sam novi čovjek'

icon-close

Bivši kandidat 'Braka na prvu' Tihomir Tomašić nakon snimanja sociološkog eksperimenta u potpunosti je promijenio svoj život. Dvije godine nakon govori o svojoj transformaciji. Sve pročitajte u nastavku. Kako ste si posložili život nakon 'Braka na prvu'? U toj godini kada smo snimali 'Brak na prvu' bila je godina u kojoj sam se nakon totalnog poslovnog, privatnog i zdravstvenog sloma opet vratio u život. Uzeo si godinu dana pauze i odlučio sebi ispunjavati sve želje za koje nisam imao vremena u posljednjih dvadeset godina. Po prvi put u životu sam pratio isključivo svoj osjećaj pa neka me vodi gdje me vodi i tako je između ostalog pala i odluka da sudjelujem u tom showu. Mislio sam si, ako mi univerzum nudi da sudjelujem u tome onda i univerzum zna sto radi. Na kraju je taj show bio prekretnica u mom životu. Znaš ono kad povučeš crtu svog prijašnjeg života i kreneš sasvim ispočetka i ostaviš onu staru osobu iza sebe. Sada, dvije godine nakon snimanja, posložio sam si život upravo tako kako ja želim. Ništa više ne radim što sam radio prije mog kraha, izumio sam se kompletno na novo. Novi ja, novi posao, novi ljudi, nova okolina,.novi način kako živim život. Taj show je bio okidač koji mi je bio potreban da punom snagom krenem dalje. Sve je moguće, svi mi možemo okrenuti nešto loše u nešto dobro. Samo treba imati hrabrosti donositi svoje odluke, napraviti taj prvi korak i onda nikako ne stajati.

icon-expand Tihomir Tomašić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Na društvenim mrežama često dijelite razne savjete, vučete li inspiraciju iz svakodnevnog života? Gotovo svi moji videi baziraju se na mojim iskustvima i oni su iz realnog života. Mislim da je to, uz širenje pozitive, i tajna mog uspjeha na društvenim mrežama, ljudi prepoznaju da sam iskren isto kao kao što sam bio i u showu i da radim to isključivo da bih ljudima koji su se pronašli u teškim životnim situacijama pomogao i dao pet nadu, onu iskru, poguranac da se krenu dalje boriti za taj sretan život koji zaslužuju. Ja sam sve svoje teške trenutke prolazio sam i točno znam kako je biti sam i što ljudi osjećaju i trebaju u tom trenutku. Show mi je i te kako pomogao u tome da mi ljudi vjeruju jer su se mogli doslovno uživo uvjeriti u to kakva sam stvarno osoba i to se poklapa s time što sam ja na mom profilu. Gotovo je nemoguće u takvim showovima nešto odglumiti, a da ljudi to ne primijete. Gdje trenutačno živite? Prebivalište mi je i dalje u Njemačkoj, ali zbog posla koji radim u mogućnosti sam živjeti na obje strane. Dakle i u Hrvatskoj. Ima li nešto novo kod vas na poslovnom planu? Da, imam više od godinu dana novi posao. Presretan sam kako mi se sve posložilo u životu i samo je dokaz više da treba stvari mijenjati ako ne valjaju i da se hrabrost uvijek prije ili kasnije isplati. Zahvaljujući mojoj odluci da izlazim nakon 28 godina iz stare firme, otvorila su mi se nova vrata. Danas sam generalni zastupnik jake slovenske tvrtke za cijelu Njemačku koji su ušli prošle godine na njemačko tržište. I odlično mi je. U mogućnosti sam putovati po cijeloj Njemačkoj, ali i puno raditi kod kuće. Što je najvažnije, mogu dosta vremena provoditi sa svojom djecom. Dakle, savršena kombinacija za svakog strijelca. Volim što radim i to jedan od temelja za svaki sretan život.

icon-expand Tihomir Tomašić FOTO: RTL

Jeste li odustali od ljubavi? Nakon snimanja showa koji je za mene, kao što svi znate, završilo dosta naporno. Bio mi je potreban mir i to je bilo dobro jer, da mi je bilo lako u showu, ne bih neke jako važne stvari prepoznao. Nakon tog snimanja sam shvatio da nisam još spreman za bilo kavu vezu, otputovao sam po prvi put sasvim sam deset dana u Split. Trebao mi je mir. Na početku mi nije bilo lijepo, ali s vremenom mi se to počelo sviđati. Shvatio sam da je samoća zapravo lijek i svakome bih preporučio da negdje ode na nekoliko dana sam. Tamo sam i shvatio da moram i to kako prvo proraditi na sebi i svom životu, a ne ulaziti u neku novu ljubav. Mislio sam da sam bio spreman nakon dvije godine od rastave za nešto novo, a zaista nisam. Od tada, fokus mi je bio prvo sebi sagraditi život kakav ja trebam i želim da bi bio sretan, sebe očistiti od svih tereta prošle veze. I eto, nakon te transformacije spreman sam da, prije ili kasnije, netko novi novi uđe u moj život. Dosad se ta osoba još nije pojavila, ali prepuštam to univerzumu i tako dugo dok se to ne dogodi doslovno. Uživam u životu sam. To pokušavam ljudima i objasniti na mom profilu. Ne žurite nigdje! Nikad nisi previše star za neku promjenu u životu, a kamoli za neku novu ljubav. Ali većina ljudi srljaju prebrzo u nove veze pa im one redom propadaju jer se nisu očistili starih tereta. Prvo traži i pronađi sreću sam sa sobom, zavoli sebe pa ćeš biti i u stanju zavoljeti nekog drugog. Jeste li odustali od ljubavi? Nikad neću odustati od ljubavi. Ljubav je smisao života, da je nema, ni nas ne bi bilo. Ništa na ovom svijetu ne bi imalo smisla. Čudno mi je kad ljudi pričaju da više ne vjeruju u ljubav samo zato jer su se razočarali ili ih je netko razočarao. Treba shvatiti da ljubav s time nema veze, imaju veze samo naše krive odluke, naša prevelika očekivanja i jednostavno nesreća sto su naletjeli na neku budalu koja ne zna kako se voli. Pa što onda? Obrišeš nos i ideš dalje. Ljubav ima puno lica, nije samo ona između žene i muškarca. Dobivam je kroz moju djecu, roditelje pa i kroz ove divne ljude koji me prate i pišu predivne poruke i komentare.

icon-expand Manuela Milovanović, Tihomir Tomašić FOTO: RTL

Rekli ste kako se više ne borite ni za jednu ženu. Zašto? U tom videu sam pričao o nesretno zaljubljenoj vezi, dakle kada se zaljubiš u nekoga, a ta osoba to ne pokazuje istom mjerom, odnosno ne pokazuje iste signale kao i ti. Ljudi misle da moraju sve i svašta raditi da bi je osvojili. Razbijaju glavu zašto se ne javlja , piše itd. Trošiti energiju i vrijeme na nekoga tko prvo mora biti uvjeren da si ti prava osoba za njega ili nju je za mene gubljenje vremena. U većini takvih veza ako i opstaju, ostaju uloge iste. Jedan se ne trudi baš puno da održi tu ljubav dok se drugi non stop i previše trudi. Možeš to raditi kad imaš dvadeset godina, ali mi svi koji smo već nešto prošli u životu ne želimo trošiti vrijeme i energiju na osobe koje ne znaju što žele. Ako te netko želi, pokazat će ti, ako nekome fališ, javit će ti se. Prava osoba ti nikada neće dozvoliti da trčiš za njom i ako sve to nemaš onda ta osoba nije vrijedna tvog vremena, tvoje ljubavi. Nađi prvo takvu osobu i onda piši kilometarske poruke i onda se bori za nju.

icon-close

Vjerujete li u brak? Da, zašto ne bih vjerovao u brak? Moji roditelji su mi najveći uzor, zajedno su više od 60 godina! Imam veliku obitelj, samo uža obitelj mi je više od sto ljudi i svi su u brakovima, imaju djecu i sretni su. Osim toga, u tih 13 godina braka, dobili smo dvije predivne kćeri kako da onda ne vjerujem u brak? Isto je kao i u ljubavi, nije brak kriv što se mi nismo uspjeli dogovoriti, više je do manjka iskustva u biranju partnera, krivih očekivanja ili jednostavno nismo imali sreće. Ali, treba biti svjestan toga da se i brak mijenja, da će se oblik kako ćemo ubuduće živjeti zajedno promijeniti, veliki izazov je održati to tako uz današnji brz način života, digitalizaciju i način kako upoznavam nove ljude. Držimo se za taj brak naših roditelja koji se živio u jedno puno teže vrijeme, dok su jedan drugoga i trebali da prežive, a ne samo zbog ljubavi. To spaja ljude i sprječava ih da u teškim danima prebrzo odustaju jedno od drugog. Danas je sve dostupno i nitko ni o kome ne ovisi, kroz društvene mreža lako se upoznavaju drugi ljudi pa se ponekad prebrzo odustaje jedan od drugoga. Jeste li i dalje u kontaktu s Manuelom? Nismo u izravnom kontaktu, pratimo se na društvenim mrežama, lajkamo si fotografije i razmjenjujemo ponekad pokoju poruku. Otkad smo se sreli u Dubrovniku gdje smo se pozdravili, zagrlili se tamo, sve naše nesuglasice su bile riješene. Ali, takvi smo bili i u showu, brzo smo se zakačili, ali smo se i brzo opet pomirili. Nikad nisam bio zlopamtilo i nikad nikome nisam do kraja zatvarao vrata tako da nisam ni Manueli. Prijateljstvo za mene znači jako puno. Ona je danas sretna, udala se i jako mi je bilo drago zbog nje, prvi sam bio koji joj je čestitao i poželio sve najbolje.

icon-expand Tihomir Tomašić FOTO: RTL

Sa skoro svim kandidatima sam ostao u dobrim odnosima i u kontaktu. Mislim da je to, uz moj osobno rast, moj najveći uspjeh sudjelovanja u showu. S Petrom, Hedom i Zoranom sam puno u kontaktu, viđamo se redovito i postali smo pravi prijatelji. Ali i sa Stefanom, Lorenom i Dariom se redovito čujem. Sa Sašom sam isto u kontaktu, žao mi je za nju da nije u showu, da nije mogla pokazati i njezinu drugu stranu. Divna je osoba. Prelijepo mi je gledati kako se svi razvijaju i gotovo da nema nikoga tko od njih nije napredovao u životu. Što pamtite iz 'Braka na prvu'? Pamtit ću da uvijek postoji prostor za pomicanje svojih granica za tolerantnost, strpljenje i razumijevanje. Pamtim poneki težak dan, ali većinu lijepih dana punih smijeha i zabave. Pamtim predivnu ekipu RTL- a koja je stajala iza kamera. Pamtit ću kao nešto najluđe što sam u životu učinio i ponosan sam što sam u tome uspio. Pamtit ću i po tome da sam nekim ljudima, koji su pričali nakon rastave loše o meni, opalio fin verbalan šamar jer sam svijetu pokazao tko sam i da nisam ono što su oni željeli prikazati o meni. I za kraj, pamtim da sam ostao sebi vjeran i da se to uvijek isplati. I kako ćete provesti ljeto? Uglavnom na moru. Krajem osmog mjeseca idem s djecom u Split. A kad sam sam nemam plan i to je velika prednost i možda moj najveći luksuz. Određujem spontano gdje ću, putuje sam pa ne moram čekati ili moliti nekoga hoće li ići sa mnom i prilagođavati se. Ljudi koji mogu biti sami sa sobom sretni su stvarno slobodi. Svakome bih preporučio da odu negdje sami, ponekad je to jedini način da pronađeš odgovore na neka pitanja za koja dosad nisi pronašao rješenje. Naravno, u dvoje je još ljepše ,ali samo ako je prava osoba pored tebe.