Tinu brine upoznavanje Tiaga s njenom obitelji: 'Kod mojih je to malo drugačije'

Tina i Tiago su u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvi' razgovarali o svojim obiteljima. ''Već sam od prije znala da mu je obitelj jako bitna, kao i meni'', rekla je Tina. ''Tvoje bih mogla upoznati bez problema, no kod mojih je to malo drugačije jer bi me brinulo tko što misli pa mi se ne da to'', komentirala je Tina Tiagu.

Također, dodala je kako svi njezini pričaju hrvatski jezik. ''No pričaju i engleski dobro, a talijanski svi pričaju. Bake hrvatski oba dvije – tako da nije problem. To su ti najstroži suci'', dodala je. ''Ako prođeš kod njih, prolaziš sve'', našalila se Tina. ''Moje none imaju jako visoke kriterije, koliko me vole, toliko nitko nije dobar za mene'', rekla je Tina. ''Moje mišljenje ne vrijedi, ako si one slože određenu sliku'', dodala je.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!



POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':