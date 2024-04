Tina doznala da je Tiago ružno pričao o njoj pred kandidatima: 'Što sam rekao?!'

Rasprava između Tine i Tiaga u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' započela je nakon ceremonije, a nastavila se nakon što je Tina iznijela svoje nezadovoljstvo, tvrdeći da je čula kako Tiago ružno priča o njoj pred ostalim kandidatima. Tiago se branio tvrdnjom da je isto pričao o njoj i pred kandidatima.

Rasprava se nastavila nakon što je Tina komentirala: "Ja sam drugačije čula, ali dobro. Ja bih željela od tebe čuti". Zatim je dodala: "Očito je ta jezična barijera toliko velika da... Tri puta sam ti već ponovila", odgovarajući na Tiagovo pitanje što je to on rekao o njoj.

"Mislim da je jezik postao sve veći problem, zato što ga sve manje i manje razumijem. Ne znam zašto", komentirala je Tina, što Tiago ne smatra nikakvom barijerom.

"Osjećam da možemo opet, ali ne znam da li želiš. Da imamo tu pravu vibraciju, da kuhamo zajedno, idemo u second hand", rekao je Tiago. "To je bila moja energija, ono što sam ti odavala i to je bio moj love language. U zadnjem tjednu sam se puno žalila kakva jesam i kakva nisam, i sada želim tu energiju sebi dati jer meni treba. To što dajem i tebi, moju energiju troši. Ako je se ne poštuje, ne mogu ti samo davati", nadovezala se Tina.

"Traži potvrdu da je, ono što se događa istina. Da sam ja iskrena..., a on o sebi ništa ne kaže", komentirala je Tina.

"Znaš što ne razumijem..." rekao je Tiago i nastavio kako je smatrao da je njihov odnos bio dobar: "I onda kada se probudiš, ti si kompletno drugačija. Kao mašina", dodao je. "Ja bih željela riješiti probleme. I ako se zagrlimo, još uvijek je bio disrespect, kužiš? Nisam ja promijenila svoju glavu kroz noć", odgovorila mu je Tina.

Obrazložila je što se točno dogodilo.

"Došli smo i ja i on jako kasno doma. Zagrlili smo se i sve i rekla sam mu da mi je falio, jer je istina, ali tu konflikti ne nestaju. Možda sam malo na sekundu zaboravila na sve i to on sada vuče i radi iz toga cijeli show", komentirala je Tina.

Rasprava se nastavila. "Ti ne kužiš. Kad ti kažem da trebam vrijeme za sebe, ti guraš", rekla je Tina te komentirala situaciju kada mu je rekla da ide u šoping, a on je komentirao da će se tamo pojaviti. "Treba mi prostora", rekla je Tina Tiagu.

"Vrijeme za što, ako sam ja ovdje? To je... Ne znam", komentirao je Tiago.

