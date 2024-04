Tina i Tiago ponovno sretni zajedno: 'Resetiralo me kada je otišao jer mi je falio'

Tina je priznala kako je zahvalna na svim konfliktima. ''Zahvaljujući njima smo se bolje upoznali na tamnoj strani i znamo kako reagirati kada dođe do bombe'', objasnila je Tina. ''To reaktivno vrijeme je kritično za nas jer smo drugačiji. On bi odmah popričao, a ja trebam vrijeme pa trebamo oboje razumijevanja'', dodala je Tina.

''Mene je resetiralo to kada je on otišao od doma jer to vrijeme kada sam bila doma mi je on falio pa sam malo razmislila'', zaključila je Tina.

