Tina i Tiago spremni su na zajedničku budućnost, kao i Filip i Tamara: 'Ovo nije kraj'

Posljednje jutro u zajedničkim stanovima parovima u 'Braku na prvu' budilo je nervozu. Tina i Tiago priznali su da im je teško što se moraju rastati, a nije svejedno ni Tamari i Filipu...

Kao da ostavljam dio sebe", rekla je Tina dok je Tiago inzistirao da stavi vjenčani prsten. Boji se da idem bez prstena da neće netko vidjeti da sam slobodna", rekla je Tina dok je Tamari bilo jako žao što je sve gotovo. Falit će mi život s Filipom", rekla je, a Filip je mislio isto. Ona voli i društvo i sve, a ja sam tip koji više voli biti solo, ali bilo mi je super s njom i ne bih je mijenjao ni za što", rekao je Filip.

Tiago je pričao kako nije očekivao da će im biti tako dobro u eksperimentu, a kad su se rastajali, Tina nije mogla suspregnuti suze. Meni je to sve dramatično. Nije to meni: Ah, to su tri, četiri dana. Ja sam ipak daleko od njega", rekla je Tina koja se vraćala u Kopari. A premda se Filip ne voli grliti, na rastanku je zagrlio svoju Tamaru i još jednom ponovio koliko mu je bilo lijepo s njom.