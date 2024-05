Tina i Tiago su u vezi, a objavili su i znakovit video: 'Jedva smo čekali vratiti se u naše gnijezdo'

Podsjetimo, prvo su pred stručnjacima priznali kako im je protekli tjedan bio najljepši dosad, a sada je uslijedilo još jedno priznanje. Tina je pred djevojkama otkrila kako su ona i Tiago zajedno.

"On to shvaća kao vezu. On je u vezi, on više nije u sociološkom eksperimentu. Kako on to shvaća, mi smo u vezi", rekla je tada Tina.

