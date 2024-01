Tina i Tiago već razgovarali o intimi, a pao je i prvi poljubac u braku!

"To što pričaš, to i osjećaš", rekao je Tiago Tini nakon što su završili s vjenčanjem i preselili se u hotelsku sobu. Tamo su ponovno nazdravili za zajednički život i sve što ih čeka u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Prvu večer su se već i poljubili, no odlučili su kako će s daljnjim koracima ipak pričekati.

"Spremna sam na eksperiment koji me čeka. To je puno rada na sebi i na nama, ali osjećam se spremno", rekla je Tina.

Pitali su je i oko intime.

"Intime se ne plašim, ali želim da je s pravim ljudima", naglasila je ova Slovenka.

Tiago smatra da su njih dvoje kao eksploziv budući da im se pozitivne energije poklapaju.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte i na platformi Voyo.