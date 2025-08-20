Tina iz 'Braka na prvu' blista u zagrljaju dečka! Zaljubljeni par uživao na romantičnoj svadbi

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina nedavno je otkrila da je ponovno zaljubljena. Sretne trenutke sada već redovno dijeli na društvenim mrežama. Tako je s dečkom bila na svadbi, a pratitelje je iznenadila preslatkim fotkama i video zapisima.

Za Net.hr nedavno je ispričala kako je sve počelo. "Upoznali smo se prije nekoliko godina. Kad bi se vidjeli, lijepo bi se pozdravili i nasmijali, a ove godine me pozvao na večeru. Pristala sam, ali isključivo prijateljski i bez nekih velikih očekivanja. Jedna večera se pretvorila u dvije, tri i tako dalje. Stvarno se jako potrudio oko mene. Ozbiljno shvaća sve što kažem, poštuje me, kao i ja njega, a i sviđamo se jedno drugom – jako", otkrila je Tina.

Otkrila je i kako njihovu vezu doživljava okolina. "Kad smo postali par, nekoliko nam je ljudi reklo da smo im još prije veze izgledali kao dobra kombinacija, a kada se vidimo s nekim ljudima, napomenu nam da imamo istu energiju. Nekako nas ljudi doživljavaju kao da smo si bili suđeni i prije nego što smo mi to znali, što je s jedne strane čudno, ali i lijepo", rekla je.

Inače, Tina je u siječnju ove godine za RTL.hr komentirala svoj ljubavni život, u kojem je doživjela zaokret samo nekoliko mjeseci kasnije.