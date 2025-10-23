Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Tina iz 'Braka na prvu' čestitala rođendan svom dečku! Ispekla mu je i tortu: 'Pekla sam je samo za rođendan moje srodne duše'

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' Tina proslavila je poseban dan

RTL.hr
23.10.2025 13:00

Tina iz 'Braka na prvu' na Instagramu je posebnom objavom čestitala rođendan svom dečku. Podijelila je njihovu preslatku zajedničku fotografiju te otkrila da mu je čak ispekla tortu. "Ne bi me mogao uhvatiti kako pečem za bilo koji drugi razlog osim za rođendan moje srodne duše. Nadam se da ćeš dobiti sve što poželiš, volim te", poručila je Tina u opisu objave.

Tina, Brak na prvu
Tina, Brak na prvu FOTO: Instagram

Inače, Tina je nedavno otkrila da je sretno zaljubljena. Sretne trenutke već redovno dijeli na društvenim mrežama.

Za Net.hr nedavno je ispričala kako je sve počelo. "Upoznali smo se prije nekoliko godina. Kad bi se vidjeli, lijepo bi se pozdravili i nasmijali, a ove godine me pozvao na večeru. Pristala sam, ali isključivo prijateljski i bez nekih velikih očekivanja. Jedna večera se pretvorila u dvije, tri i tako dalje. Stvarno se jako potrudio oko mene. Ozbiljno shvaća sve što kažem, poštuje me, kao i ja njega, a i sviđamo se jedno drugom – jako", otkrila je Tina.

U eksperimentu su je eksperti spojili s Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Silvijom

Brak na prvu Tina
Brak na prvu

Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' otkrili ime sinčića, ali i obiteljsku idilu: 'Svugdje idemo zajedno'

Moglo bi te zanimati

Tina iz 'Braka na prvu' uživa na Rabu! Fotke u zavodljivom bikiniju izazvale lavinu komentara: 'Prava sirena'

Tina je sretno zaljubljena, a gdje je Tiago? Nakon 'Braka na prvu' okrenuo novu stranicu života

Tina iz 'Braka na prvu' blista u zagrljaju dečka! Zaljubljeni par uživao na romantičnoj svadbi

Prizori koji tope srca! Zvijezda 'Sjena prošlosti' u sedmom nebu: S trudnom suprugom uživa u morskoj idili

Urnebesan video! Davor iz 'Farme' vrištao kad je shvatio čime ga je Tina iznenadila: 'Kakva ti je ovo fora, čovječe?'

Tina iz 'Braka na prvu' poslala oštru poruku hejterima: 'Glavu gore, neka se prvo pogledaju u ogledalo'