Tina iz 'Braka na prvu' čestitala rođendan svom dečku! Ispekla mu je i tortu: 'Pekla sam je samo za rođendan moje srodne duše'

Tina iz 'Braka na prvu' na Instagramu je posebnom objavom čestitala rođendan svom dečku. Podijelila je njihovu preslatku zajedničku fotografiju te otkrila da mu je čak ispekla tortu. "Ne bi me mogao uhvatiti kako pečem za bilo koji drugi razlog osim za rođendan moje srodne duše. Nadam se da ćeš dobiti sve što poželiš, volim te", poručila je Tina u opisu objave.

Inače, Tina je nedavno otkrila da je sretno zaljubljena. Sretne trenutke već redovno dijeli na društvenim mrežama.

Za Net.hr nedavno je ispričala kako je sve počelo. "Upoznali smo se prije nekoliko godina. Kad bi se vidjeli, lijepo bi se pozdravili i nasmijali, a ove godine me pozvao na večeru. Pristala sam, ali isključivo prijateljski i bez nekih velikih očekivanja. Jedna večera se pretvorila u dvije, tri i tako dalje. Stvarno se jako potrudio oko mene. Ozbiljno shvaća sve što kažem, poštuje me, kao i ja njega, a i sviđamo se jedno drugom – jako", otkrila je Tina.

U eksperimentu su je eksperti spojili s Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala.

