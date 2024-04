Tina iz 'Braka na prvu' objavila video koji pokazuje u kakvom je odnosu s Tiagom nakon velike svađe

Tini i Tiagu ovo nije bila prva svađa u sociološkom eksperimentu. Prije niti mjesec dana imali su svoju prvu veliku svađu i to zbog zbog nepovjerenja. Točnije, Tiago je prekopao' Tinin mobitel što je nju duboko povrijedilo i razočaralo. Nakon prve velike svađe, Tina je bila spremna oprostiti mu, ponajprije radi nje same, jer nije željela dalje nositi ljutnju i ostale negativne emocije. No, situacija na posljednjoj večeri dovela je do još jedne velike svađe.

Rasprava je započela tijekom večere kada je Tiago prigovorio Tini zbog stalnih komentara na njegove izjave, zaključivši da zbog toga ne može biti opušten. Nastavak rasprave dogodio se i kasnije u njihovom stanu, a rezultiralo je time što je Tiago rekao da će se povući iz svega.