Tina iz 'Braka na prvu' otkrila kako su tekle pripreme za vjenčanje: Totalno je promijenila vjenčanicu!

"Opsjednuta sam", rekla je Tina Blašković, kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Na svojim je društvenim mrežama podijelila kako je izgledao proces priprema prije vjenčanja. Vjenčanica koju je prvotno trebala odjenuti na kraju je postala totalno drugačija zahvaljujući njezinoj viziji. Maksimalno ju je skratila i to ju je oduševilo, baš kao i njezinog mladoženju Tiaga. Između ostalog, snimila je cijeli put do tajne lokacije gdje ju je čekao budući partner. Tina je bila opuštena, vesela, kao da je znala da će ju dočekati - on!