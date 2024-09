Tina iz 'Braka na prvu' otkrila koje vježbe odrađuje za savršenu liniju: 'Puno vas je tražilo...'

Inače, Tina je nedavno otkrila pratiteljima kako tako dobro izgleda. "Reciklirajte ljude koji vam piju energiju i s njime se ne osjećate sto posto vi. Ja sam 90 posto vremena sama ili s obitelji. Vrijeme provodim kvalitetno, a prioritet sam ja i moje stvari", rekla je.

"Radite to što volite. Pustite što drugi kažu, ako vas nešto čini sretnom to nastavite, ljudi će vas suditi svakako. Svi jedva čekaju da napravite grešku pa da vide kako ste loše. Što je bolje? Da vas sude dok radite to što oni žele ili to što ti želiš?", dodala je.