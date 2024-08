Tina iz 'Braka na prvu' otkrila s čime ne pristaje na kompromis: 'Ne mogu živjeti bez njega'

Tina iz 'Braka na prvu' podijelila je video snimljen na moru na kojem je napisala: "Rođen si pokraj mora i svaki dan je dan za plažu."

"Nešto čime nikada neću napraviti kompromis je život uz more. To sam shvatila tek kad sam se preselila daleko od obale i osjetila da nešto nedostaje, a nisam znala što. Ubrzo sam shvatila da je more veliki dio mene. U mom je DNK i ne mogu živjeti bez njega. Osjećam se sretno svaki dan", dodala je Tina.