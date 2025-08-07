Tina iz 'Braka na prvu' poslala oštru poruku hejterima: 'Glavu gore, neka se prvo pogledaju u ogledalo'

"Radite na tome da kad se pogledate u ogledalo, same sebi budete lijepe (iznutra i izvana, voli sebe do maksimuma), jer svijet, a posebno svijet prema lijepim ženama, voli gaziti", poručila je Tina.

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina objavila je oštru poruku na svom Instagramu. Kako je istaknula, njezina objava upućena je svim ženama koje se usude biti pune samopouzdanja i voljeti sebe - jer upravo takve, kako tvrdi, često nailaze na najviše osuda.

Prisjetila se i vlastitog iskustva te istaknula da je mnogo puta bila meta uvreda. "To sam doživjela milijun puta na svojoj koži. To izgleda ovako: 'Pogledaj se na što ličiš, nemaš što za pokazati' itd., dok oni izgledaju kao potpuni nitko i ništa", napisala je.

Dodala je da svatko bira od koga će primati kritike i pohvale te naglasila: "Od komentara na Facebooku, luzerskih muškaraca i nesigurnih žena – sigurno ne." Svoju objavu završila je snažnom porukom svima koji olako sude tuđi izgled: "Glavu gore, neka se prvo pogledaju u svoje ogledalo pa onda komentiraju vaš izgled."

Podsjetimo, Tina je nedavno potvrdila i kako je sretno zaljubljena. S partnerom često putuje te smatra kako su stvoreni jedno za drugo.