Tina iz 'Braka na prvu' poslala oštru poruku hejterima: 'Glavu gore, neka se prvo pogledaju u ogledalo'

Tina iz 'Braka na prvu' objavila žestoku poruku na Instagramu

07.08.2025 16:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina objavila je oštru poruku na svom Instagramu. Kako je istaknula, njezina objava upućena je svim ženama koje se usude biti pune samopouzdanja i voljeti sebe - jer upravo takve, kako tvrdi, često nailaze na najviše osuda. 

"Radite na tome da kad se pogledate u ogledalo, same sebi budete lijepe (iznutra i izvana, voli sebe do maksimuma), jer svijet, a posebno svijet prema lijepim ženama, voli gaziti", poručila je Tina.

Prisjetila se i vlastitog iskustva te istaknula da je mnogo puta bila meta uvreda. "To sam doživjela milijun puta na svojoj koži. To izgleda ovako: 'Pogledaj se na što ličiš, nemaš što za pokazati' itd., dok oni izgledaju kao potpuni nitko i ništa", napisala je.

Dodala je da svatko bira od koga će primati kritike i pohvale te naglasila: "Od komentara na Facebooku, luzerskih muškaraca i nesigurnih žena – sigurno ne." Svoju objavu završila je snažnom porukom svima koji olako sude tuđi izgled: "Glavu gore, neka se prvo pogledaju u svoje ogledalo pa onda komentiraju vaš izgled."

Podsjetimo, Tina je nedavno potvrdila i kako je sretno zaljubljena. S partnerom često putuje te smatra kako su stvoreni jedno za drugo. 

