Brak na prvu

Tina iz 'Braka na prvu' uživa na Rabu! Fotke u zavodljivom bikiniju izazvale lavinu komentara: 'Prava sirena'

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' Tina pokazala kako uživa u ljetu na Rabu

RTL.hr
25.08.2025 13:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina uživa na ljetovanju na Rabu te je na Instagramu podijelila niz fotografija u bikiniju. "Prava sirena", "Savršena", "OMG", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Tina je nedavno otkrila da je sretno zaljubljena. Sretne trenutke već redovno dijeli na društvenim mrežama.

Za Net.hr nedavno je ispričala kako je sve počelo. "Upoznali smo se prije nekoliko godina. Kad bi se vidjeli, lijepo bi se pozdravili i nasmijali, a ove godine me pozvao na večeru. Pristala sam, ali isključivo prijateljski i bez nekih velikih očekivanja. Jedna večera se pretvorila u dvije, tri i tako dalje. Stvarno se jako potrudio oko mene. Ozbiljno shvaća sve što kažem, poštuje me, kao i ja njega, a i sviđamo se jedno drugom – jako", otkrila je Tina.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U eksperimentu su je eksperti spojili s Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

