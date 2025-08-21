Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Tina je sretno zaljubljena, a gdje je Tiago? Nakon 'Braka na prvu' okrenuo novu stranicu života

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' eksperti su spojili Tinu i Tiaga, no njihova ljubav nije potrajala

RTL.hr
21.08.2025 15:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena. Sretne trenutke sada već redovno dijeli na društvenim mrežama. U eksperimentu su je eksperti spojili s Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala. Tiago se tako prošlog ljeta vratio u rodni Brazil što je tada ekskluzivno potvrdio za RTL.hr.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Nisam siguran koliko dugo jer sam pronašao posao u Brazilu u turizmu, ali također, apliciram za određene druge pozicije. S obzirom na to, samo Bog zna koliko ću dugo ostati u svojoj domovini, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", ispričao je.

Po njegovim objavama na društvenim mrežama može se vidjeti koliko uživa u povratku kući, a pokazao je i novi imidž. Naime, odlučio je pustiti brkove dok je bradu obrijao. Uživa s prijateljima te često objavljuje fotografije iz raznih destinacija u Brazilu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu' činilo se da će Tiago i Tina završiti zajedno nakon sociološkog eksperimenta, no pred kraj došlo je do razmirica. Brazilac je otkrio da su mu pri potrazi za srodnom dušom, uzor njegovi roditelji.

"Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka", ispričao je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Tigao Tina Brak na prvu
Brak na prvu

Igor iz 'Braka na prvu' uživa s dragom: 'Ljubav je u zraku'

Moglo bi te zanimati

Tina iz 'Braka na prvu' blista u zagrljaju dečka! Zaljubljeni par uživao na romantičnoj svadbi

Prizori koji tope srca! Zvijezda 'Sjena prošlosti' u sedmom nebu: S trudnom suprugom uživa u morskoj idili

Urnebesan video! Davor iz 'Farme' vrištao kad je shvatio čime ga je Tina iznenadila: 'Kakva ti je ovo fora, čovječe?'

Tina iz 'Braka na prvu' poslala oštru poruku hejterima: 'Glavu gore, neka se prvo pogledaju u ogledalo'

Tina iz 'Braka na prvu' uživa u ljubavi! Napokon otkrila detalje: 'Ljudi nas doživljavaju kao da smo si bili suđeni'

Tiago iz 'Braka na prvu' vratio se u Brazil, a sad je pokazao i novi imidž