Tina je sretno zaljubljena, a gdje je Tiago? Nakon 'Braka na prvu' okrenuo novu stranicu života

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' eksperti su spojili Tinu i Tiaga, no njihova ljubav nije potrajala

icon-close

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena. Sretne trenutke sada već redovno dijeli na društvenim mrežama. U eksperimentu su je eksperti spojili s Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala. Tiago se tako prošlog ljeta vratio u rodni Brazil što je tada ekskluzivno potvrdio za RTL.hr.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

"Nisam siguran koliko dugo jer sam pronašao posao u Brazilu u turizmu, ali također, apliciram za određene druge pozicije. S obzirom na to, samo Bog zna koliko ću dugo ostati u svojoj domovini, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", ispričao je. Po njegovim objavama na društvenim mrežama može se vidjeti koliko uživa u povratku kući, a pokazao je i novi imidž. Naime, odlučio je pustiti brkove dok je bradu obrijao. Uživa s prijateljima te često objavljuje fotografije iz raznih destinacija u Brazilu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Inače, u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu' činilo se da će Tiago i Tina završiti zajedno nakon sociološkog eksperimenta, no pred kraj došlo je do razmirica. Brazilac je otkrio da su mu pri potrazi za srodnom dušom, uzor njegovi roditelji. "Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka", ispričao je.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!