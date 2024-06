Tina o komentarima drugih kandidata 'Braka na prvu' iza njenih leđa: 'To govori više o njima...'

Objasnila je i kako joj je bilo zanimljivo gledati što su drugi kandidati govorili o njoj jer je bila uvjerena da je sa svima u dobrim odnosima.

"To je provjera stvarnosti, koliko ljudi pričaju o tebi koji te ne poznaju dobro. To su bili kandidati koji su mi samo stisnuli ruku, nisu me poznavali, ali su imali puno toga za reći o meni. Ali ja sam naučila sama tijekom života da ne shvaćam stvari tako osobno kada netko priča loše o tebi, to govori više o njima nego o tebi", rekla je Tina.