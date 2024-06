Tina otkrila kakve poruke žena dobiva zbog 'Braka na prvu': 'Nikad si nisam zamislila...'

"Nikad si nisam zamislila da ću poslije mojih zavjeta na televiziji dobiti toliko poruka žena koje su se rasplakale na taj trenutak na tv-u i koliko među vama je u isto vrijeme u fazi PMS-a. Da uopće sve moje drage vi to meni kažete bez filtera. Ako me tko pita ako sam što postigla u ovom showu. Jesam, osim ostalog, pridobiti toliko vas žena, kraljica, koje znate da se za sebe treba i to kako postaviti, a u isto vrijeme da si dopustimo voljeti, zaljubiti se i prepustiti se. Biti ranjiv = biti jak", poručila je u objavi na Instagram storyju.

Otkrila je smatra li da su u vezi kao što to smatra Tiago. "On je došao do tog zaključka prije nego ja. Meni treba malo duže vrijeme, da bih to shvatila, ali poslije zavjeta mi je bilo jasno, da ćemo pokušati biti zajedno i poslije showa", rekla je.

Također je otkrila bi li nešto učinila drugačije kada sada razmišlja o cijelom iskustvu. "Ništa ne bih napravila drugačije, Kad gledam show, izuzetno sam ponosna na sebe posnosna", istaknula je Tina.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

