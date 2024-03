Tina razočarana zbog izjava kandidata: 'Baš bih voljela koji put da mi netko nešto kaže u facu'

"Nije to bio prvi show u kojem sam bila, ali inače je to malo veći projekt nego Gospodin Savršeni' u Sloveniji", rekla je.

Dotaknula se komentara koje svakodnevno dobiva, a kaže, bilo je i onih pozitivnih i negativnih.

"Sve u svemu, bila sam jako zadovoljna sa svojim vjenčanjem i ostalim stvarima, ali izjave nekih kandidata... znači, baš bih željela koji put da mi netko nešto kaže u facu. I što si tko o meni misli... pa ono, možemo popričati oko toga", naglasila je.

Izjavila je kako je mislila da show uopće neće gledati jer joj je smatrala kako će joj to biti stresno. "U ovom showu se ide baš u dubine samoga sebe i kakav si u odnosu...", rekla je i dodala kako su je na poečtku smetali negativni komentari. "Oh My God, nisi našla ljubav u Gospodinu Savršenom' pa si išla u hrvatski show Brak na prvu', oh my God!", komentirala je Tina i svim hejterima poručila: "Ajde, budite malo više creative, ako već pišete hejt komentare, da su na nekom nivou. Mislim, to su već stare priče, ajde idemo malo naprijed. Ja bih sve toliko voljela prokomentirati, ali za mene stoji jedna stvar, da je bolje da šutim."

