Tina se ne obazire na Tiagove izjave, u potpunosti se posvetila sebi, ali najavljuje 'bombu': 'Pričekajte ceremoniju'

Što se točno dogodilo između Tine i Tiaga? Zasad ne znamo dvije strane priče budući da je Tina svoju odlučila zadržati za sebe do kraja sociološkog eksperimenta. Tiago je pak za RTL.hr otkrio kako je došlo do svađe i da je razlog prekida Tinino ponašanje koje je prešlo poneke granice. Tina na to trenutačno nije reagirala i odlučila se u potpunosti posvetiti sebi.