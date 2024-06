Tina se oglasila o prekidu s Tiagom: 'Znam da vas sve zanimaju detalji...'

Tina je za večerom odgovarala diplomatski i nije željela govoriti detalje, samo je komentirala da je drugačije zamišljala reunion. "Zadnju večer bila sam sama u onom stanu i spavala u krevetu u kojem smo on i ja spavali zajedno. To je za mene bila priča iz horora, jedan od najružnijih dana cijelog ljeta", ispričala je. Tiago je priznao da se ponio djetinjasto jer je otišao bez pozdrava, ali da su shvatili kako nisu jedno za drugo i da je Tina tu posljednju večer prešla neke granice. Tina je objasnila kako ju je optužio da taj se vikend upucavala njegovu prijatelju, no ona kaže da to nije istina te da bi mu svakako rekla da joj se sviđa drugi muškarac prije nego što bi to radila.