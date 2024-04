Tina se u potpunosti otvorila Tiagu: 'Preminula mi je bliska osoba, morala sam se vratiti u Sloveniju...'

Tiago je također Tini priznao s čime se borio u pubertetu te kako dan danas zbog toga ima problema.

"Kad sam imao 15, 16 godina, u pubertetu sam shvatio da mi prsa više nisu ista. Imao sam Pectus carinatum. To je mala malformacija prsa. Zovu se golublja prsa. Lagano, ovdje iznad. To je mala malformacija rebra oko centra prsa, koja nije utjecala na tijelo, ni disanje. Ali sam se psihički i fizički osjećao kao nakaza. Kad sam bio bez majice. Ipak moj jedini strah je bio s curama. Ako cure saznaju, ismijat će me ili me neće željeti ili tako nešto. Kad sam to maknuo, 2014., kada sam imao 22 godine. Napravio sam operaciju i san mi se ostvario. Mislio sam da će se sve vratiti u normalu, ali nije", priznao je Tiago.

Tina je zbog ovog priznanja postala vrlo emotivna.

"Hvala što si to podijelio. Nisam to znala", zaključila je.

