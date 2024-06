Tina za RTL.hr o bivšem suprugu i novoj ljubavi: 'Treba samo sebe najviše voljeti'

Pojasnila je u kojem je to smislu porasla tijekom showa.

"Porasla sam u smislu rješavanja konflikta. I sama sa sobom i s ljudima, ne nužno s mojim bivšim suprugom. Ponosna sam na taj dio", objasnila je.

A koji savjet Tina ima za pratitelje?

"Imam samo za žene. Treba malo pratiti ove muškarce koji se predstavljaju jaki i veliki džentlmeni, a onda ne može to što kaže i dostaviti. Djela su glasnija od riječi. To je to. Treba gledati djela i samog sebe najviše voljeti", poručila je Tina.

