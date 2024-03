Tina za RTL.hr o svađi s Tiagom: 'Ne želim imati veze u kojima se gaze osobne granice'

Mislim da to radi osoba koja nema povjerenja. Ili osoba koja se naviknula to raditi.

Rekla si kako si imala slična iskustva u prošlosti, što su te ona naučila?

U prošlosti sam imala situaciju kad se meni gledalo u telefon, a i sama sam isto napravila. I neću taj dan nikada zaboraviti jer sam i našla to što sam tražila. Ali intuicija mi je to sve već nekako rekla.

Ne želim imati veze u kojima se gaze osobne granice i bez poštovanja udara u privatnosti kao što je telefon. Sve imam unutra; osobne i poslovne stvari. I neke stvari želim imati samo za sebe.

Zašto si odbila pogledati u Tiagov mobitel?

Jer me ne zanimaju njegove poruke. I to mi je nešto najružnije. Da bilo kojoj osobi gledam po porukama, galeriji itd. Nemam potrebe gledati ni u čiji telefon jer imam povjerenja u sebe, tako da imam povjerenja i u ljude oko sebe. Sve je to slika samog sebe. Tiagu sam sve vjerovala na riječ. Nijednom mi nije palo na pamet gledati njegove osobne stvari jer ga poštujem. Ako bi me što zanimalo, pitala bih ga i onda je na njemu ako želi pričati o tome pričati ili mi pokazati nešto iz svog telefona. U svojim rukama ne želim imati njegov telefon ili ičiji drugi - već imam svoj, hvala.

Je li Tiago shvatio što si mu željela poručiti?

Ne znam.

Jesi li mu spremna oprostiti?

Oprostiti sam uvijek spremna. Ponajprije zbog sebe jer ne želim nositi dalje nositi ljutnju i ostale negativne emocije.

