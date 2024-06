Tina za RTL.hr o svojoj najvećoj ljubavi - modi: 'Šivam si kupaće kostime, a kupujem po second hand shopovima'

icon-close

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina Blašković ljubiteljica je vintage mode i kupovanja po second hand dućanima. Ljubav prema održivoj modi pokupila je od svojih baka, od kojih nerijetko 'krade' komade. Oni su, kaže, bezvremenski i obožava ih nositi, a neke od tih kombinacija pokazala je i u sociološkom eksperimentu. Također, neke si sašije i sama, a o svome velikom hobiju govorila je za RTL.hr. Kada si počela sa šivanjem i zašto? Sa šivanjem sam počela već kao vrlo mlada jer je moja baka uvijek nešto šivala, kvačkala i plela pa me je to počelo odmah zanimati. To je bilo naše vrijeme kojeg smo provele zajedno- pile smo kavu (ja sam tada pila mljeko), pričale smo tračeve, gledale španjolske sapunice ili smo skupa šivale. I danas tako provodimo zajedno vrijeme i na tome sam jako zadovoljna, kao i to da mi je prenijela strast prema šivanju.

Nosiš li komade koje si sašiješ? Od svih stvari koje šivam, sašiti si svoj kupaći kostim je najveći gušt. Ići na more s unikatnim badićem ima posebno mjesto u mojoj duši, vjerojatno jer je to kombinacija stvari koje obožavam - fashion, sustainability, more i kreativa. Ljubiteljica si second hand shopova. Koliko često tamo kupuješ? Sad sam se malo zaustavila jer imam stvarno prepune ormare. Puno stvari sam si pokupila u posljednjih deset godina buvljaka, second handa i vintage shoppinga u Amsterdamu, Berlinu, Puli, Zagrebu. Zasad ne shoppingiram puno, nego samo po potrebi ako si stvarno nešto novo umislim. Nikad ne pratim mainstrem trendove jer tako kako dođu i idu brzo i onda su te stvari za par mjeseci kompletno nenosljive i out of place. Pratim svoj instinkt kad se obučem i to smatram kao umjetnost i način komunikacije. Što bi istaknula od komada koje si kupila u second hand shopovima? Ne bih istaknula nikakve posebne komade jer je svaki za sebe poseban. Brandovi me uopće previše ne zanimaju jer to ne znači nužno, da je komad kvalitetan ili lijep. Pratim materijale; cotton, lan, svila, koža i krzno.

Ljubiteljica si i vintage mode. Gdje nalaziš te komade? Počela sam kao mlada skupljati komade od moje druge none, koja je jako slična u ovom smislu kao ja - voli skupljati garderobu i teško da će nešto baciti ako je kvalitetno, čak i ako to ne nosi. Moja strast za šivanjem i vintage modom je došla od jedne i od druge none. Pokupila sam puno robice iz njezinog ormara i prekrojila je, takve komade još danas nosim. Muške košulje sam sve pokupila od djeda, a ostalo sam poslije skupljala po buvljacima i vintage shopovima. Robica iz 60-ih, 70-ih i 80-ih je bila napravljena etično i kvalitetnije. Zato je ta ista odjeća danas kao nova. Da se razumijemo, i ako ne podržavam fast fashion, još si uvijek kupim komade u fast fashion dućanima. I luxury brandovi koji su skuplji koji put nemaju što za ponuditi osim mješavine poliestera i neetičnog kodeksa njihove manufakture. Generalno je sustav mog ormara 80 posto vintage/secondhand, na što sam jako ponosna.

Što radiš sa svojom odjećom koje kupuješ po trgovinama? Recikliraš li to dalje? Sve što ne nosim ili be poklonim nekome,odnesem u Crveni Križ ili mijenjam u mijenjačnici. Samo tako možemo smanjiti ekološku katastrofu koja se događa zbog prevelike konzumacije i kupovanja tekstila.