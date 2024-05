Tina za RTL.hr o Tiagu i daljnjem odnosu: 'Pokušat ćemo biti zajedno nakon showa!'

Poznajem ga već i kada piše voli sve razvući u poeziju. Kad sam vidjela da ja imam jedan list, a on tri, baš sam se trebala skoncentrirati. Zavjeti su bili prekrasni!

On nije bio siguran jeste li zaljubljeni u njega, no prijateljici ste priznali kako ste razvili osjećaje. Jeste li zaista zaljubljeni?

Koliko intenzivno i prekrasno iskustvo je to zaista bilo i da ne bih promijenila ništa!

Da bi razmislila o životu u Zagrebu muškarac bi mi trebao pružiti tu opciju pružiti, a dotad nije. U svom stanu ne ugošćujem nikoga i ovdje imam posložen lifestyle kojega sam oduvijek željela. Tako da smo o trećoj opciji pričali da je negdje uz more a da je u Hrvatskoj.

Bilo je govora o tome da Tiago i vi tražite treću opciju što se tiče mjesta boravka, no ipak ste odlučili da ostajete u Kopru. Zašto ste tako odlučili?

Tiago je rekao kako smatra da ste u vezi. Smatrate li isto i vi?

On je došao do tog zaključka prije nego ja. Meni treba malo duže vrijeme, da bih to shvatila, ali poslije zavjeta mi je bilo jasno, da ćemo pokušati biti zajedno i poslije showa.

Kada se osvrnete na cijelo iskustvo, biste li nešto učinili drugačije?

Ništa ne bih napravila drugačije, Kad gledam show, izuzetno sam ponosna na sebe posnosna.

Što biste istaknuli kao pozitivno, a što kao negativno?

Pozitivno, da su se neke žene unutra stvarno borile za sebe i svoje stavove. To što je negativno je kako muškarci gledaju na žene općenito i što su očekivali gledajući na to da nisu baš svi obrazovani i nemaju ekonomskog statusa i ljepote, da bi mogli očekivati supermodela. Puno puta se kritizira fizički aspekt žene i to je uvijek od strane muškarca koji nema samopouzdanja, da bi isto doprinio u vezu. Muškarci, pogledajte se fizički, a poslije i što imate zaista za pružiti ženama, da bi se mogli tako ponašati. Ponižavanje žena, i u šali, je još uvijek ponižavanje žena. Nije smiješno, nikad neće biti smiješno.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':