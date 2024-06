Tinina vruća izdanja na plaži: Sama si šije kupaće kostime, a sunčanje joj je omiljena razonoda

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tina Blašković ima hit kupaće kostime, a priznala je koliko ih obožava te da ih i sama šiva.

"Od svih stvari koje šivam, sašiti si svoj kupaći kostim je najveći gušt. Ići na more s unikatnim badićem ima posebno mjesto u mojoj duši, vjerojatno jer je to kombinacija stvari koje obožavam - fashion, sustainability, more i kreativa", rekla je Tina za RTL.hr.

U galeriji fotografija pogledajte neka od Tininih vrućih ljetnih izdanja.