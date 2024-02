ANKETA Tko je dvoličan - Klara ili Lovre? 'Neki njegovi stavovi su tako kritični i loši'

Klaru je iznenadilo da takav komentar može biti kompliment. ''Bipolarni kompliment'', naglasio je Lovre, a Klara ga je zamolila da joj pojasni tu primjedbu, to jest u kojem smislu mijenja raspoloženja. ''Digneš se ovako, kreneš onako, jedeš tako, onda onako'', pojasnio je kroz osmijeh Lovre te je upitao ima li ona neka pitanja. ''Ne mogu nastaviti konverzaciju s tobom jer je vodiš krivo'', priznala mu je Klara te dodala kako ne želi biti gruba prema njemu, no da je primijetila kako je dosta nesiguran. ''Ne znam kakav si inače u vanjskom životu, ali ova tri dana, u vezi nas, jako si nesiguran", naglasila je.

Lovre je Klari dao neobičnu kritiku. ''Ti si prva osoba koja mijenja raspoloženje češće od mene'', rekao joj je i dodao: ''To je najveća stvar koju sam primijetio. To je kompliment''.

Klara mu je rekla kako se ne ljuti zbog njegova komentara. ''Ne ljutim se i ne želim te povrijediti'', rekla je Klara. ''Ja volim kada me vrijeđaju, da me nisu vrijeđali cijeli život ne bi mi ovdje sada skupa ni sjedili'', rekao je Lovre.

Klaru je posebno iznenadilo što Lovre voli da su ljudi prema njemu grubi. ''Tebi to paše?'', upitala ga je šokirano. ''Tako sam odgojen i naučen, da. Možda je to mazohizam, no svi smo ljudi različiti. Mene to potiče da dalje živim i budem kakav jesam'', priznao joj je Lovre. ''Možda je bio previše osakačen u ranoj mladosti, djetinjstvu. Ne znam'', rekla je Klara. Lovro je komentirao kako je Klara različita kad se kamere ugase te da je šteta da to nema dokumentirano.

''Neki njegovi stavovi, pogledi na život, na rad i na posao, na ljude i žene su tako kritični i loši'', priznala je Klara te dodala kako je na neke njegove izjave ostala u šoku.

Lovre je priznao kako je njegova greška bila što je bio previše dobar i previše na usluzi.