Tko mulja? Lovre se ispričao Antonu, a on nikako da kaže je li rekao da je Nikolina prestara za njega

Muška ekipa 'Braka na prvu' uoči zajedničke večere imala je svoj neslužbeno druženje. Tamo su se izrekle neke stvari, a Lovre je dio njih ispričao svojo supruzi Klari. Ona ih je rekla pred svima na večeri budući da su se ona ticale Antona i Nikoline. Naime, Anton je navodno rekao kako je Nikolina stara te da ima staru kožu. Iako je tijekom rasprave rekao kako to nije istina, kada je muška ekipa išla dublje u raspravu, ne može se jasno iščitati je li Anton bio iskren. Lovre mu je odlučio ispričati svoju stranu priče.

"Ne želi ispasti cinker", dodao je ekspert Boris Blažinić.

"To sam ja rekao iz zezancije. Vidjet ćemo kad će se prikazati na televiziji. Oni će prikazati kao što sam ja rekao, u kakvom je značenju ta šala ili je bilo kao nešto loše. Vidjet ćemo kad show bude na televiziji. I to će biti posljedice, za mene, za show i za sve ostale", naglasio je Lovre i dodao kako su oni to pričali neslužbeno, u autu koji ih je doveo na ovu večeru.

"Mislim da je problem u prenošenju. Što ima Lovre prenositi Klari ako je to takav lanac kakav je bio? Po meni je to isto dio problema. Muškarci ako među sobom to govore - postoji kodeks časti u ženskoj i muškoj situaciji i neke stvari ne prenosiš", rekao je Josip.

Filip je rekao kako je Anton nahvalio Nikolinu, odnosno negirao je to da je imao ružne komentare za svoju suprugu.

Prema viđenju ekspertice Sanele, Filip je, između ostalog, htio potaknuti Antona da kaže iskreno je li to rečeno, međutim, Anton je samo klimao glavom.

