Tko su parovi koji su se zaručili u 'Braku na prvu': Neki su se već vjenčali, dok su se drugima zaruke izjalovile

Četvrta sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' prepuna je zanimljivih događaja i emotivnih trenutaka, obilježenih kako lijepim, kao i tako izazovnim situacijama. Zasigurno jedan od najljepših raspleta bile su zaruke Mure Klare i Marka. Prethodne sezone eksperimenta također su obilježile zaruke kojima su mogli svjedočiti i sami gledatelji pred malim ekranima, ali i one koje su se dogodile nakon izlaska iz showa. Mura Klara i Marko Najromantičniji čin četvrte sezone eksperimenta Brak na prvu' dogodio se na posljednjim zavjetima između Mure Klare i Marka, kada je Marko kleknuo pred Muru i upitao je da li će se udati za njega. Mura je bez oklijevanja pristala te su se poljubili i dugo grlili. Nakon zaruka otkrili su kako vjenčanje planiraju za godinu dana, na isti datum kao i u sociološkom eksperimentu. Otkrili su i kako su razmišljali o djeci, a Marko je zbog ljubavi spreman vratiti se u Hrvatsku.

Mura Klara i Marko, Brak na prvu

Andrea i Mislav Andrea Golubić i Mislav Pajdaković nisu ni slutili da će u showu 'Brak na prvu' upoznati svoje srodne duše. Od prvog dana odlično su se slagali i ubrzo postali najveseliji i najsložniji par druge sezone. A između njih nije se rodilo samo prijateljstvo, već i ljubav - na svim su ceremonijama govorili istu rečenicu - da je to to. Ni Mislav ni Andrea nisu ušli u show s mnogo očekivanja, baš suprotno, došli su iz zafrkancije, po novo životno iskustvo. No dan po dan svog druženja shvatili su da imaju mnogo toga zajedničkoga, a kad se eksperiment približio svom vrhuncu, Mislav nije želio da bude kraj pa je kleknuo i pitao Andreu da postane njegova supruga i u onom životu kada se ugase kamere.

Nakon što su se vratili u stvarni život, zajedno su uređivali stan i udomili psa Tonkicu, za koju su rekli da je oboje obožavaju te da je donijela još veću ljubav i radost u njihove živote. Ovog ljeta će biti četiri godine kako su Andrea i Mislav izgovorili sudbonosno "da" u showu.

Andrea & Mislav vjencanje-84.jpg

Adam i Gordana Posebnu priču, na svoj način, ima još jedan sretni par koji se zaljubio prvoj sezonu showa 'Brak na prvu'. Adam i Gordana Kromer ušli su show tražeći srodnu dušu. Nisu je pronašli sa svojim supružnicima iz showa, ali on im je dao priliku da se sretnu. Nakon nekoliko druženja pred kamerama, poslije snimanja shvatili su da su stvoreni jedno za drugo. Oboje su zaljubljenici u fitness pa su krenula njihova druženja u teretani, a potom na kavama. Rodile su se simpatije, a nakon snimanja otišli su na izlet i shvatili kako su zapravo zaljubljeni. Par je ubrzo počeo živjeti zajedno, zatim je stigla sretna vijest - Goga je trudna, a u kolovozu 2020. godine na svijet je došao sin, maleni Noel . No, to nije bilo jedino slavlje u ovoj obitelji jer iste godine su se zaručili, a na ljeto 2021. i vjenčali. 2022. godine dobili su drugog sina Kaela, dok je u svibnju ove godine, sretna obitelj postala bogatija za još jednog člana obitelji, i to još jednog sina.

Gordana i Adam Kromer

Edin i Sanela - zaruke koje su propale Svi koji su gledali drugu sezonu popularnog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' sjećaju se Sanele Novljaković, djevojke iz Zagreba koja je plakala na svom vjenčanju u showu. No ne od sreće, već zato što ju je mladoženja Jasmin Čaušević zamalo ostavio na samoj ceremoniji, pred TV kamerama i uzvanicima. Par je kasnije kroz razgovor došao do zaključka da će ipak pokušati živjeti zajedno i dati ljubavi šansu. No ona se nije dogodila. Umjesto toga, postali su prijatelji, a Sanela se zaljubila u drugog natjecatelja, tuđeg supruga, Edina Bešića . Njih su dvoje ostavili svoje partnere, a produkcija showa napravila je presedan i dozvolila im da ostanu u showu kao par. Njihova veza sve je iznenadila, baš kao i zaruke na posljednjoj ceremoniji. Sanela se preselila k njemu u Bosnu i Hercegovinu kako bi vidjeli ima li njihova veza smisla u normalnim životnim uvjetima, no strast između njih polako se ugasila. Nedugo nakon toga, Edin je odlučio odustati od veze i zaruka, kako je on izjavio, zbog lošeg ponašanja Sanele.

Sanela i Edin, prsten, Brak na prvu

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!