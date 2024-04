Ključni trenuci 'Braka na prvu': Filipova gesta oduševila sve, a Marko se otvorio Muri oko svojih poroka

Filip je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' poklonio Tamari kaktus i usporedio se s njim: 'Moraš biti oprezna oko mene jer se možeš malo nabosti'. Naime, Tamara je slavila 28. rođendan, a Filip se potrudio da joj on bude za pamćenje.

Mura Klara i Marko u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' su jedno drugome priznali koji su to trenuci u životu koji su ih obilježili. Marko je otkrio kako je imao brojne poroke, no kako je to sada iza njega. "Radio sam kao magarac. Dobiješ tu plaću i s njom ne možeš ništa. I onda sam probao igre na sreću jer sam mislio da ću poduplati plaću. Onda izgubiš sve. Nemaš za stanarinu. Tada sam se doveo u situacije gdje sam rekao kako je toga više dosta. Da sam pametniji od toga. To mi je bila prekretnica nakon 15 godina glupiranja. Mislim da danas nisam pogriješio. Sada živim mirno, super mi je i izdigao sam se iz svega toga. Napokon", naglasio je.

Alan se na prvoj zajedničkoj večeri upucavao Nikolini dok je Danijela sjedila kraj njega, a nakon toga je zaključio kako se u ovom showu može svašta dogoditi, barem što se njega tiče. Sada se situacija okrenula budući da je Danijela razgovarala s Filipom i ako je suditi prema izjavama, to mu se ne sviđa. "Dobio sam ono što sam htio i tražio", rekao je Alan. "Na što misliš?", upitala ga je Danijela, no nije htio dati jasan odgovor. "Što ću iskomunicirati kada se sve vidjelo? Ona je vidjela, ja sam vidio i to je to. Neću sada to iskomunicirati s njome pa da ispadnem ljubomoran, posesivan, nema potrebe", rekao je kasnije u izjavama.

Tina i Tiago iznenađuju svojom pozitivnom transformacijom. Prošli tjedan je za njih bio vrlo izazovan, a već u ovome su uspjeli pronaći zajednički jezik. Tiago je počeo sa svojim iznenađenjima već od jutra. Poklonio joj je cvijeće. "To je tako slatko. Obožavam cvijeće. Mislim da je to jako lijepa gesta. Sretna sam što je dan tako počeo", naglasila je. "Najbitnije je da je Tina sretna. Kada je ona sretna meni se čini da je to - to", otkrio je Tiago.

