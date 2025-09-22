Torte, osmijesi i baloni! Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' podijelili preslatke trenutke s proslave prvog rođendana svog sinčića Liama

Andrea i Marko iz 'Braka na prvu', na Instagramu su podijelili preslatke trenutke s proslave prvog rođendana svog sina Liama.
Inače, Liam je godinu dana navršio 12. rujna, a Andrea i Marko tada su mu posvetili emotivnu poruku na Instagramu. "Sretan prvi rođendan. Želimo ti život ispunjen zdravljem, srećom, toplinom i ljubavlju. Neka ti osmijeh uvijek bude širok, koraci sigurni, a snovi veliki. Prva godina s tobom bila je najljepše putovanje života. Godina ispunjena tvojim osmijesima, zagrljajima i bezbrojnim trenutcima sreće. Ti si naše malo čudo, naše sunce, naša najveća radost i razlog što nam je svaki dan pun ljubavi. Volimo te više nego što riječi mogu opisati", stoji u objavi.
Podsjetimo, Marko i Andrea su se upoznali i zaljubili u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo. Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam.
