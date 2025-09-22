Torte, osmijesi i baloni! Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' podijelili preslatke trenutke s proslave prvog rođendana svog sinčića Liama

icon-close

Andrea i Marko iz 'Braka na prvu', na Instagramu su podijelili preslatke trenutke s proslave prvog rođendana svog sina Liama.

icon-expand Andrea i Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

Inače, Liam je godinu dana navršio 12. rujna, a Andrea i Marko tada su mu posvetili emotivnu poruku na Instagramu. "Sretan prvi rođendan. Želimo ti život ispunjen zdravljem, srećom, toplinom i ljubavlju. Neka ti osmijeh uvijek bude širok, koraci sigurni, a snovi veliki. Prva godina s tobom bila je najljepše putovanje života. Godina ispunjena tvojim osmijesima, zagrljajima i bezbrojnim trenutcima sreće. Ti si naše malo čudo, naše sunce, naša najveća radost i razlog što nam je svaki dan pun ljubavi. Volimo te više nego što riječi mogu opisati", stoji u objavi.

icon-expand Andrea, Brak na prvu FOTO: Instagram