Trenuci 'Braka na prvu' koji su obilježili tjedan: Josipov raspad sistema i Renatino i Alanovo zbližavanje

Ljubavni kvadrat - Josip, Renata i Danijela Situacija je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' sve napetija. Josipa je posebno pogodilo to što Alan vječito spominje Danijeli celulit. ''Zašto imaš potrebu govoriti ženi da ima celulit? Je li to tebi normalno'', upitao je Josip Alana, na što je on odgovorio kako se Renata na to nikada ne bi uvrijedila. ''Pusti sad Renatu, govorimo o Danijeli'', rekao je ljutito Josip. Renata je komentirala kako ne razumije Josipovo ponašanja te da ga u pet tjedana još nije vidjela takvog. ''Zašto joj imaš potrebu stalno govoriti o celulitu i to joj trljati na nos, što da i žena ima celulita, a vjerojatno nema...'', rekao je Josip, a Alan mu odgovorio kako sve izvlači iz konteksta te ponovno spominje Renatu. ''Josip je totalno cool lik, osjećala sam se ugodno iznenađeno i zaštićeno'', priznala je Danijela.

Alanu smeta što ne spava sa suprugom u krevetu Danijela i Alan na izletu nisu prenoćili u istoj sobi i u istom krevetu, a on smatra kako je upravo Karmen odgovorna za to. ''Ti si nametnula, čim smo došli na ranč, da će Danijela spavati s tobom'', rekao je Alan Karmen. ''I ti si to shvatio da sam ja tebi otela suprugu? Kao da je to neka moja odluka'', upitala ga je Karmen zbunjeno planirajući riješiti problem s njim. ''Baš ima ružan pogled, vidim da nešto kuha u njemu'', komentirala je Karmen Alana. ''U zafrkanciji sam ti jučer rekao da si žena koja krade tuđe žene zbog svojih problema'', rekao je Alan. Karmen ipak tvrdi da to nije bila šala i da je izmislio kako je ona izjavila navedeno. ''To si izmislio, nisam rekla kako ću spavati s njom nego da mi je rečeno da spavam s Danijelom. Na recepciji su mi tako rekli'', objasnila je Karmen i dodala kako to nije bio njen odabir. Josip je pak komentirao kako je to njen karakter. ''Ona je malo labilna što se toga tiče, voli malo kopati'', rekao je Josip za Karmen, a Alan je nastavio komentirati je. ''Ti si tu stvarno najstarija i taj tvoj način komunikacije je... Za mene si nula od osobe, karakterno, kao osoba. U svemu'', rekao je Alan, a Karmen mu je uzvratila kako se to sve tiče samo njega.

Renata i Josip spavaju u istom krevetu Renata i Josip su prvi put u svome braku spavali u istom krevetu, a Renata je priznala kako se naspavala. "Jučer mi je bio prekrasan dan, jahala sam i vozila se u avionu. Svima nam je trebalo tako nešto da se opustimo", priznala je. Josip je pak otkrio kako se nije uspio naspavati. "Noćas je bio veliki korak u našem odnosu – morali smo spavati zajedno u krevetu, po prvi puta u braku", zaključila je Renata. Karmen i Jole u lošim odnosima Jole je Karmen došao u pojest, no ona nije bila oduševljena jer se nije naspavala pa nije bila za razgovor dok je Jole to protumačio kao da je puna negativne energije. "Ako sam umorna, znači li to negativna energija?" rekla mu je, a Jole dodao: "Kod nje trebaju biti idealni uvjeti da bi bila raspoložena i odmorna, to nema veze s umorom!" No Karmen je i dalje odbijala razgovarati s njim pa je predložio da je odvede na jogu, no on ne želi ići s njom jer je joga samo za 'psihiće'. Ipak, na kraju joj je ispunio tu želju...

