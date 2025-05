Trudna Hedviga dirnula riječima posvećenim kćeri koju željno iščekuje: 'Čudo moje, ojačala si mi srce'

Hedviga iz 'Braka na prvu' nedavno je otkrila da joj se ostvarila velika želja i da je trudna te je otkrila za RTL.hr da će roditi kćerkicu kojoj će dati ime Iskra. Upravo je njoj posvetila dirljive riječi koje su kod mnogih probudile emocije.

"Mojoj kćeri

Pitao me tvoj tata ne tako davno zašto ne pišem.

Odgovorila sam mu da ne znam pisati sretna.

Znam pisati izmučena, tjeskobna, u fazi crnila.

Ne mog karakterno, životnih situacija.

Odgovorila sam mu uz sladoled

Za koji se on kune da je najbolji što ga je ikad probao

Da se nijedan ne može mjeriti s njim.

Nisam ga ni išla razuvjeriti

Jer sam u glavi razvijala tekst.

Ti si nešto s čim se ništa ne može mjeriti.

Prije tebe nisam poznavala strah

Izbačen je taj osjećaj iz mene

Ima pola desetljeća i jače.

Skakala sam s visina, baratala sjekirama

Svaki tjedan smišljala čime se ugroziti

Jer sam bila uvjerena u kraj svog života.

A onda si se stvorila ti

Jedna crtica više.

Gledala sam te u čudu

Dok se tvoj tata latio metra i počeo mjeriti stan

Sjedila sam još neko vrijeme u sobi koja će postati tvoja.

Još malo pa će tebe biti i u našim rukama

Srećom pa su njegove mesnate

Jer ne znam kako ću te sa svojima nositi.

Postaješ sve snažnija, strahu moj.

Ne zovem te tako slučajno

Svaka kapljica krvi za mene je bila

Kao da mi je netko izbio zrak iz pluća

Svaki put kad si mirna me zabrineš

Pa te pipam da mi uzvratiš nogicom

Prodišem.

Za mene me već dugo nije strah

A da tebe još toliko kratko sačuvam u sebi

Molim se dragome Bogu i svjesno i po navici

Nisam shvaćala kako možeš voljeti nešto što ne vidiš

A onda sam dobila sliku tvoga lica

Mislim da ćeš ličiti na njega

Premda ti ja dajem mjesta

Tik do srca i duboko u njemu

Činiš mi se snažna

A moje te tijelo već mjesecima testira

I žao mi je radi toga jer si tako malena

I osjecam se tako krivom

A opet čujem kako kažu

Dijete odabire majku

Za koju zna da bi dala i zadnji tračak sebe

Da ju iznese na svijet

Upravo onakvu kakvu ju je Kreator svega zamislio

Pišem ti da jednom kad te naučim čitati

Znaš da sam dala šta god je bilo u mojoj moći

Da te zaštitim i prije nego što te počnem štititi

Od svijeta

I da ćeš zauvijek ostati moj dokaz

Da ljubiš i ono što tek postaje

I čežneš za onim čije vrijeme tek stiže

I da se da ispuniti mjesto koje je tako dugo

Bilo šuplje i hladno.

Čudo moje.

Ojačaš ćeš mi ruke

Kao što si mi ojačala srce."