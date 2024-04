Trzavice između Danijele i Alana: 'Pusti me da kažem do kraja!'

"Sviđa mi se to što si luda na svoj način. Tako bih to rekao, pod navodnicima", rekao je Alan, što je Danijelu zasmetalo.

"Sviđa mi se kod tebe što si posebna. Samo to. I tri točkice. Ne sviđa mi se što donosiš zaključke temeljem manjka informacija i onda spajaš rep s repom. Želim da kada razgovaramo da to bude otpočetka do kraja i da onda imaš neki dojam", rekao je Alan, no Danijela mu je tu i tamo upala u riječ što joj je zamjerio.

"Prekidala sam ga, ali zato što on krene duboko i detaljno, a ja režem", rekla je.

Vrlo brzo su se počeli smijati.

"Ona je specifična osoba, ima specifičan humor, a možda se vidim u tome", rekao je Alan.

Drugo pitanje bilo je vezano uz prvi dojam na svadbi.

"Preplašen, pozlit će mu, nije mu dobro, imamo li Hitnu pomoć na setu?", rekla je Danijela.

"Lijepa, simpatična, s lijepim cipelama", hvalio ju je Alan, a nakon toga su se i našalili.

"Mislila sam da ćeš reći cicama", rekla je Danijela.

"Nisam gledao cice. Ma, možda sam jednom pogledao", naglasio je Alan kroz smijeh.

