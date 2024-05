U 'Brak na prvu' stižu Petra i Dario iz prošle sezone!

Nakon posljednje zajedničke večere četvrte sezone showa kandidati su imali priliku odabrati kako će provesti vrijeme prije iduće ceremonije odluka, no neki parovi nisu izrazili želju za zajedničkim druženjem.

Jole je došao kod Karmen na kavu da čuje kako je provela vikend. Bila je na radionici na kojoj su razgovarali o tome kako se čovjek nosi s traumom pa joj je Jole puno puta pao na pamet dok je on vikend proveo s dragim ljudima u Splitu. Sad mogu više osjetiti empatiju prema njemu i koliko mu je teško otvoriti se i biti iskren", rekla je Karmen, a Jole se i dalje drži toga da nema smisla gubiti energiju na njihov odnos za koji smatra da se ne može popraviti. Ti uvijek tražiš krivca u meni! U meni ne tražiš ništa pozitivno, samo vidiš negativno", rekao joj je Jole i naglasio kako je on za nju uvijek govori da je divna žena i majka da bi naposljetku zaključio da ona ima problem sama sa sobom. Karmen je uvidjela da njemu nedostaje neka pohvala, ali je shvatila da ga nije imala za što pohvaliti.

Danas će najveće iznenađenje doživjeti Klara i Lovre jer im u posjet dolaze kandidati iz prošle sezone 'Braka na prvu' - Petra i Dario. Rado bih da sam ih upoznao s pravom ženom do sebe, a ne s ovom nametnutom", komentirao je Lovre koji im je odmah rekao da se on i njegova supruga nisu jedno za drugo. To nas podsjeća na nas dvoje", rekla je Petra i nasmijala Darija.