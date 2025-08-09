Emisije
Brak na prvu

U showu je bila bez dlake na jeziku! Evo kako danas izgleda Miljana iz 'Braka na prvu'

Miljana Popović sudjelovala je u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Tada su je stručnjaci sparili s Markom Antunovićem, no nakon showa su odlučili ostati samo prijatelji. Miljana je inače glumica iz Beograda, a u showu se istaknula jasnim stavovima i izraženim karakterom. Trenutačno glumi u poznatom beogradskom kazalištu

RTL.hr
09.08.2025 21:00
Miljana Popović Brak na prvu
Brak na prvu

Bojana iz 'Braka na prvu' blista i ne skida osmijeh s lica, a nedavno je otkrila razlog za sreću

