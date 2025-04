Uf, nitko joj ne bi bio u koži! Irma dobila neugodan zadatak: 'Digla mi je živac'

Drugima se svidjelo što je dobila to pitanje i čekali su njezin odgovor. "Jesam se usosila", rekla je Irma pred svima. "Zašto je to uopće problem? Na pitanje se treba odgovoriti" istaknuo je Marko.

Kristina je istaknula da nije rekla nijednu laž u sociološkom eksperimentu. "Večer je tako dobro krenula bez uopće spominjanja mene, njega, našeg odnosa i ona je morala uletjeti s time, a to me iskreno povrijedilo jer smatram Irmu jako dobrom prijateljicom i ja nikad nisam komentirala svađe i probleme između nje i Marka, i iskreno, diglo mi je živac što je ona to krenula komentirati jer ja to ne bih njoj napravila", ispričala je.