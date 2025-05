Uf, ovo nisu očekivali! Simon dao procjenu Igora i Doris: 'Prejaka je žena za njega'

Ekspert Matej Sakoman pitao je Simona misli li da Doris i Igor mogu biti više od prijatelja. "Ovako, otvoreno rečeno, Doris je prejaka žena za Igora", rekao je. Objasnio je da ne omalovažava Igora, no da se on i Doris nalaze na različitim razinama.

Sakoman je pitao Simona s kime misli da je Doris mogla imati bolji odnos nego s Igorom. "S Hrvojem", odgovorio je on. "Onda radimo zamjenu", rekao je Igor i nasmijao sve. "To je sto posto bubnuo Simon što se tiče Hrvoja. To su sad neke zezancije bile. Igor, ja, Silvija, Hrvoje tako da ništa to", komentirala je Doris.

